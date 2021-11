Weißenhorn

07:00 Uhr

Barbara Dennerlein Duo elektrisiert sein Publikum in Weißenhorn

Plus Barbara Dennerlein und Marcel Gustke machen zu zweit Musik, die wie ein ganzes Jazzorchester klingt. Die Atmosphäre ist prickelnd, die Künstlerin verrät vieles.

Von Ralph Manhalter

Die Königin gab alles, strotzte vor Kraft, stellte ihre Register freizügig zur Verfügung und täuschte so elegant über ihr wahres Alter hinweg. Immerhin 50 Lenze hat die Hammondorgel zwischenzeitlich er- und durchlebt, größtenteils in harmonischer Verbindung mit Barbara Dennerlein, ihrer wahren Meisterin. Noch einmal die Atmosphäre eines gut besuchten Konzertsaals genießen, bevor wieder Einschränkungen drohen – das galt beim Auftritt des Barbara Dennerlein Duo bei Weißenhorn Klassik am Samstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen