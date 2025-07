Abgerissene Gänstorbrücke bekommt zweites Leben: Kieswerk in Elchingen recycelt 3300 Tonnen

Die erste Hälfte der Gänstorbrücke ist schon weg. Rund um Christi Himmelfahrt, Ende Mai, erfolgte der konventionelle Abriss des 75 Jahre alten Bauwerks zwischen Ulm und Neu-Ulm mit einem etwas größeren Bagger. Der Bauschutt wurde mit Kipplastern abtransportiert, aber wohin eigentlich? Die Antwort darauf liefert ein Kieswerk aus Elchingen. Dort ist das Material die vergangenen Wochen recycelt worden.

3300 Tonnen waren es bislang, berichtet Philipp Stech, der zusammen mit seiner Frau Anabel Daferner-Stech das Karl Daferner Kieswerk bei Unterelchingen leitet. Mit einem Pulverisierer ist das Material zunächst vorzerkleinert worden. In dieser Woche wurde der Betonbruch noch einmal mit einer Prallmühle, umgangssprachlich Brecher genannt, in noch kleinere Stücke zerhäckselt. Daraus soll später ein Betonrecyclingbaustoff hergestellt werden, der dann auf diversen Tiefbaustellen in der Region „ein zweites Leben erfahren wird“, so Stech.

Gänstorbrücken-Schutt kommt später wohl beim Straßenbau wieder zum Einsatz

Wo genau der Schotter zum Einsatz kommt, ist noch offen. Das Material müsse zuvor erst noch beprobt werden, um sicherzustellen, dass es den Qualitätsstandards entspricht. Vermutlich aber werden die Brückenreste später auf Straßenbaustellen in der Region wiederverwendet. Möglich seien aber auch Hallen- oder Bodenplatten.

Ungeeignet sei das Material beispielsweise für Sandsäcke, die bei Hochwasser zum Einsatz kommen. „Dafür ist es zu spitz und würde die Säcke aufschlitzen“, erklärt Stech. Beim Hochwasser im vergangenen Jahr wurden rund 300 Tonnen Sand aus dem Kieswerk aus Elchingen zur Firma Karletshofer in Neu-Ulm transportiert und dort von Kräften des THW und der Feuerwehren in Säcke abgefüllt.

3300 Tonnen Gänstorbrücke wurden bereits verarbeitet. Foto: Philipp Stech

Für Stech ist das Recyclen von Bauschutt „eigentlich Standardgeschäft“, sagt er. Doch die Gänstorbrücke sei dann doch ein etwas „exponierteres Bauwerk“. Seit 1999 wende das 1955 gegründete Familienunternehmen diese Art des Baustoffrecyclings an. „Wir waren damals die ersten im Landkreis Neu-Ulm. Zumindest die Ersten, die eine Genehmigung dafür beantragt haben“, so Stech.

Kieswerk Daferner setzt bei der Aufbereitung erstmals einen vollelektrischen Radlader ein

Apropos zum ersten Mal: Bei der Aufbereitung des Gänstorbrückenbruchs kam auf dem Kieswerk-Gelände erstmals ein vollelektrischer Radlader zum Einsatz. Diesel sei in der Baubranche zwar bisher der bevorzugte Energieträger. Vor einem halben Jahr aber habe Stech mit der Suche nach Alternativantrieben für einen Härtetest begonnen.

Bei der Aufbereitung des Gänstorbrückenbruchs kommt erstmals ein vollelektrischer Radlader zum Einsatz. Foto: Philipp Stech

„Keiner der etablierten Baumaschinenhersteller konnte uns eine serienreife Elektromaschine dieser Größenklasse zur Verfügung stellen. Fündig wurden wir beim chinesischen Hersteller LiuGong, der uns für die Aufbereitung der Gänstorbrücke einen vollelektrischen Radlader mit 25 Tonnen Betriebsgewicht bereitgestellt hat.“ Aktuell läuft die Testphase im Realbetrieb. „Nach unseren Informationen sind wir in Donauschwaben der erste Rohstoffbetrieb, der einen batterieelektrischen Radlader dieser Größenklasse im Einsatz hat“, so Stech.