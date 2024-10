Großeinsatz in Ulm: Polizei zieht eine positive Bilanz

Mit einem enormen Einsatz an Kräften hat die Polizei den AfD-Parteitag wie auch die Proteste dagegen begleitet. Polizeikräfte im mittleren dreistelligen Bereich waren am Samstag im Einsatz, als mehrere Kundgebungen in der Ulmer Innenstadt und nahe der Donauhalle stattfanden. Die Einsatzkräfte waren mit Kleinbussen, Motorrädern und auch auf Pferden unterwegs. Außerdem kam ein Polizeiboot wie auch Drohnen zum Einsatz. Man sei auf alles Mögliche vorbereitet gewesen, erklärt ein Polizeisprecher.

