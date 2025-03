Albsteiger und Engelhard bei Koalitionsverhandlungen dabei: "Große Ehre" und "etwas aufgeregt"

Eine Neu-Ulmer und eine Weißenhorner Stimme verhandeln mit über Deutschlands Zukunft: Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard sitzen als Vertreter der CSU bei den in Berlin beginnenden Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD mit am Verhandlungstisch. Das Besondere bei Albsteiger: Die 41-Jährige musste sich dafür sechs Tage Urlaub nehmen. Am Donnerstagmittag reist sie mit dem Zug in die Bundeshauptstadt. Für die stellvertretende CSU-Parteivorsitzende ist das eine „mega große Ehre“, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Sie habe „Riesenrespekt vor der Aufgabe“ und sei schon „etwas aufgeregt“. Engelhard nimmt seine Teilnahme hingegen gelassener hin.

