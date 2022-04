Neu-Ulm

06:34 Uhr

Spiegel-Rücktritt nach Urlaubs-Eklat: Kann Deligöz nun Ministerin werden?

Plus Nach dem Rücktritt von Anne Spiegel ist die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz vermutlich ihren Posten als Parlamentarische Staatssekretärin los. Oder wird gar sie Ministerin?

Von Ronald Hinzpeter

Ekin Deligöz redete nicht lange drumherum: "Das war ein Tag, den ich so schnell nicht mehr erleben will", sagte sie am Montagabend im Gespräch mit unserer Redaktion. Da war es erst ein paar Stunden her, dass Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen ihr Amt niedergelegt hatte. Damit musste die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Neu-Ulm übergangsweise einen Teil ihrer Geschäfte übernehmen, denn als Parlamentarische Staatssekretärin vertritt sie die Ministerin. Und die ist nun nicht mehr im Amt. Aber möglicherweise wird Ekin Deligöz ebenfalls ihren Posten verlieren, denn so sind die Regeln. Oder hat sie womöglich Chancen auf mehr?

