Das ist die neue Stadtarchivarin von Ulm

Ein Kandidat und eine Kandidatin vor dem Ulmer Gemeinderat: Wer würde sich durchsetzen in der Wahl um die Stelle der Leitung des Ulmer Stadtarchivs/Hauses der Stadtgeschichte? Dessen langjähriger Leiter Michael Wettengel geht im kommenden Sommer in den Ruhestand. Nach den Präsentationen entschied sich der Ulmer Gemeinderat für die 46-jährige Historikerin Antje Diener-Staeckling, Landesarchivdirektorin und stellvertretende Leiterin im Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Lehrauftrag an der Universität Münster.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Wettengel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis