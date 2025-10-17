Zu viel Verkehr: Die steile Straße zwischen Böfingen und Thalfingen wird selbst von Lkw-Fahrern genutzt

Morgens ab 6 Uhr ist es laut zwischen Thalfingen und Böfingen: Auf der schmalen Ortsverbindungsstraße fährt ein Auto nach dem anderen, nachts nutzt sogar bisweilen Schwerlastverkehr die steile Straße, die bis zu 18 Prozent Steigung hat, und die für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht – mit Ausnahme von Bussen – eigentlich verboten ist. Anwohner sind zunehmend genervt.

Peter Härles Elternhaus liegt am Badberg, nahe beim Ortseingang von Thalfingen, wenige Meter von der bayerisch-baden-württembergischen Landesgrenze entfernt. „Niemandsland“ nennt Härle das Gebiet, denn politisch wolle sich niemand mit diesem Gebiet auseinandersetzen, das aktuell durch die Ulmer Baustellen zu einer Drehscheibe des Verkehrs geworden ist. Dabei braucht es, so Härle, eine grenzübergreifende Lösung für das hohe Verkehrsaufkommen auf der steilen Straße, auf dem die Geschwindigkeit eigentlich auf 30 km/h begrenzt ist und die im Thalfinger Westen eine nur einspurig befahrbare Stelle hat.

Die schmale Straße wird bewusst als Abkürzung genommen – oder das Navi leitet die Fahrer hierher

„Durch die Ulmer Nordtangente ist die grenzüberschreitende Ortsverbindungsstraße von Thalfingen-Böfingen zu einer äußerst attraktiven und zeitsparenden Verbindung geworden, um aus dem Landkreis Neu-Ulm den Oberen Eselsberg mit all seinen Einrichtungen, aber auch das Industriegebiet Donautal zu erreichen“, sagt Härle. Gleiches gelte in umgekehrter Richtung im Hinblick auf die Anbindung an die A8. Doch nicht nur als Abkürzung oder Ausweichstrecke wegen der Baustellen wird die Strecke genutzt: Weil manche Navigationsgeräte immer die kürzesten Strecken anzeigen, fahren selbst manche Lkw-Fahrer über den Badberg.

„Die am Badberg sowie in der Ulmer Straße in Thalfingen bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h sowie auch das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr werden allzu häufig als Empfehlung und nicht als Gebot verstanden“, bemängelt Härle. Sogar 40-Tonner mit Anhänger nutzen manchmal die Straße. Fahrer klingelten in der Vergangenheit schon bei Anwohnern und fragten, ob sie durchkämen. Der Durchgangsverkehr sei vor allem durch die Ulmer Verkehrspolitik entstanden, sagt Härle, der sich auch darüber ärgert, dass die Anbindung Elchingens an die Ulmer Straßenbahn politisch nicht unterstützt wird.

Regelmäßig werden Autos hier geblitzt

Die Verbindungsstraße müsse grenzüberschreitend weniger attraktiv gemacht werden, zum Schutz der Anwohner, aber auch zum Schutz von Verkehrsteilnehmern, finden Anwohner. Es werde oft zu schnell gefahren – bei Geschwindigkeitsmessungen am Badberg werden regelmäßig Fahrer geblitzt. Am Fuß des Berges befindet sich die Thalfinger Grundschule. Auch Radfahrer, die ihr Auto von Böfingen her ungebremst Richtung Thalfingen rollen lassen, erreichen bei der Abfahrt Geschwindigkeiten von über 60km/h, wie eine zeitweise aufgestellte Messtafel zeigte.

Karol Grolik wohnt mit seiner Familie in der Nähe der Thalfinger Grundschule. Das inzwischen hohe Verkehrsaufkommen zwischen Thalfinger Insel und dem Badberg empfindet er als „grenzwertig“, besonders im Spätherbst und Winter, wenn die Kinder noch vor dem Hellwerden zur Schule gehen. Zwar gibt es an der Schule einen ampelgesicherten Fußgängerüberweg, Grolik würde sich aber eine verkehrsberuhigte Zone im Bereich der Schule wünschen, eine auf 7 km/h reduzierte Geschwindigkeit. „Das würde die Strecke über den Badberg unattraktiv machen für Autofahrer, die die Straße nur als Durchgangsstrecke nutzen.“