Ausnahmetalent am Theater Ulm: Vincent Furrer ist für den Max-Ophüls-Preis nominiert

Am Theater Ulm spielt er Rollen mit Tiefgang – den verzweifelten Muttermörder Orest in „Iphigenie auf Tauris“ oder den geschundenen Basini in Robert Musils „Die Verwirrung des Zöglings Törleß“. Mit seinen hohen Wangenknochen, dem schmalen Mund und den durchdringenden Augen scheint er für das Schauspiel geschaffen. Vincent Furrer hat eine außergewöhnliche Ausstrahlung – auf und neben der Bühne. Dabei wurde ihm das Talent zum Schauspiel gewissermaßen in die Wiege gelegt.

