Ex-Barfüßer-Areal geht an die Gastronomen: Das haben die neuen Betreiber vor

Eigentlich hatte Michael Freudenberg schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es doch noch klappen könnte. Doch für ihn und seinen Partner Oliver Loser hat sich das Warten gelohnt: Die beiden Ulmer Gastronomen bekamen am Mittwochabend mit großer Mehrheit vom Neu-Ulmer Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdiensten den Zuschlag für das seit geraumer Zeit brachliegende Barfüßer-Gelände an der Donau. „Ich freue mich richtig, das ist großartig“, sagte Freudenberg gegenüber unserer Redaktion. Das Konzept von Freudenberg und Loser überzeugte das Entscheidungsgremium deutlich mehr als die Vorstellungen des Vereins KulturDach, der sich ebenfalls um den Betrieb bemüht hatte. Die Vorsitzende Christina Richtmann sprach am Tag nach der Abstimmung von einer „vertanen einmaligen Chance“. Sie tröstet sich damit, dass das sanierungsbedürftige Offizierscasino erhalten bleiben könne, das sei schon immer ihr Ziel gewesen.

