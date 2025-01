Beliebteste Vornamen 2024: Ulm und Neu-Ulm liegen im Deutschland-Trend

Wie nennen wir unser Baby? Eine Frage, die Eltern über Wochen hinweg plagen kann. Andere tun sich bei dieser Frage aber auch ganz leicht. Bei der Entscheidungsfindung helfen kann ein Blick in die Vornamen-Statistik der Vorjahre. Welche Vornamen waren zuletzt bei Mädchen und Jungen beliebt? Unsere Redaktion hat bei den Standesämtern in Ulm, Neu-Ulm und Memmingen entsprechende Listen angefragt und erste Ergebnisse erhalten.

3399 Kinder hat das Ulmer Standesamt im Jahr 2024 beurkundet. Das sind 69 mehr als in 2023. Auf dem jeweiligen Spitzenplatz spiegelt sich der bundesweite Trend wider. Es fallen aber auch Besonderheiten auf: Ein Mädchen hat einen fünften Vornamen bekommen: Abdelshahid. Doppel-Vornamen gibt es auch, zum Beispiel Amy-Juna, Coco-Marie oder Vasia-Meeri. Ein Mädchen trägt einen Dreifach-Vornamen: Celine-Marla-Rosa.

Beliebteste Mädchen-Vornamen 2024 in Ulm

Emilia (insgesamt 25 Kinder mit diesem Vornamen) Marie (24) Lea (22) Lina (21) Emma (17) Mia (17) Johanna (16) Leni (16) Antonia (13) Romy (13) Amelie (12) Anna (12) Clara (12) Ida (12) Lara (12) Lena (12) Malea (12) Sophie (12) Elena (11) Lotta (11)

2023 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Ulm: Emma (insgesamt 27 Kinder mit diesem Vornamen), Lea (18), Emilia (16), Lina (16), Mia (16), Leni (15), Lena (14), Amelie (13) und Leonie (13). 2022 waren es Lina (25), Ella (23), Emma (22), Marie (22), Mia (22), Leni (21), Hanna (20), Mila (20), Sophia (19) und Lea (18). Im Jahr 2021 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Emma (24), Marie (24), Mia (24), Anna (22), Lina (22), Sophia (21), Lea (20), Mila (19), Amelie (17) und Emilia (15).

Beliebteste Jungen-Vornamen 2024 in Ulm

Bei einem Jungen in Ulm haben die Eltern besonders viel Liebe in den Namen gepackt. Er heißt Amor. Ein anderer Vorname kommt gesprochen häufiger vor, geschrieben aber ist er in diesem Jahr einmalig in Ulm: Noa. Doppelnamen gibt es auch hier: Kevin-Darius oder Levin-Lativ.

Noah (insgesamt 27 Kinder mit diesem Vornamen) Felix (26) Leo (25) Leon (24) Emil (23) Samuel (22) Paul (19) Elias (18) Levi (18) Matteo (18) Theo (18) Jakob (17) Luca (17) Lukas (17) David (16) Oskar (15) Jonas (13) Liam (12) Leano (12) Luis (12)

2023 waren die Top-10-Vornamen der Jungen in Ulm: David (25), Felix (23), Lukas (23), Leon (20), Emil (19), Paul (19), Jonas (18), Anton (17), Ben (17) und Noah (17). 2022 waren es Matteo (23), Lukas (21), Elias (20), Luca (20), Noah (20), Samuel (19), Emil (18), Finn (18), Liam (17) und Paul (17). Im Jahr 2021 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Noah (27), Samuel (26), Theo (25), Felix (24), Paul (24), Elias (23), Ben (22), David (22), Finn (21) und Leon (20).

Beliebteste Mädchen-Vornamen 2024 in Neu-Ulm

Bei der Stadt Neu-Ulm wurden in 2024 insgesamt 1265 Geburten beurkundet. Das sind 157 weniger als im Vorjahr, wo es schon 22 weniger waren als in 2022. Doch auch auf bayerischer Donau-Seite sichern sich Emilia und Noah die ersten Ränge der beliebtesten Vornamen, wie in Ulm und in ganz Deutschland. Auffällige Doppelnamen finden sich in der Statistik ebenfalls, zum Beispiel Aikaterini-Anastasia, Filiep-Aleksandr oder Imer-Amir. Das aber sind die 20 am häufigsten vergebenen Vornamen bei den Mädchen und Jungen:

Emilia (insgesamt 12 Kinder mit diesem Vornamen) Amelie (9) Emma (8) Lina (8) Mira (8) Leni (7) Lotta (7) Mia (7) Hanna (6) Laura (6) Nora (6) Sofia (6) Emily (5) Liana (5) Lilli (5) Livia (5) Maja (5) Melina (5) Mila (5) Paulina (5)

2023 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Neu-Ulm: Emma (17), Emilia (13), Leonie (10), Lia (10), Lea (9), Johanna (8), Mila (8), Ayla (7) und Ida (7). 2022 waren es Nora (11), Lina (10), Mia (10), Amelie (8), Lara (8), Lea (8), Lena (7), Marie (7), Sofia (7) und Alina (6). Im Jahr 2021 landeten folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Emma (18), Marie (13), Mia (11), Nora (11), Lara (9), Mila (9), Sophia (9), Lia (8), Sophie (8) und Ella (7).

Beliebteste Jungen-Vornamen 2024 in Neu-Ulm

Noah (insgesamt 11 Kinder mit diesem Vornamen) Paul (10) Anton (9) Luca (9) Lukas (9) Samuel (9) Ben (8) Elias (8) Emil (8) Leon (8) Lio (8) Finn (7) Liam (7) Louis (7) Matteo (7) Arian (6) David (5) Jakob (5) Jona (5) Jonathan (5)

Bei den Jungen landeten 2023 in Neu-Ulm folgende Namen auf den ersten zehn Plätzen: Samuel (12), Felix (9), Leon (9), Lukas (9), Matteo (9), Noah (9), Ben (8), Emil (8), Levi (8) und Finn (7). 2022 waren es Leon (15), Theo (12), Jakob (11), Noah (11), Levi (10), Samuel (10), Alexander (8), Ben (8), David (8) und Felix (8). In 2021 waren die Top-10-Vornamen: Leon (20), Noah (14), Jakob (12), David (11), Leo (11), Paul (11), Ben (10), Emil (10), Liam (10) und Luca (10).