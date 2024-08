Spendenaktion nach Unfall-Tod von Lana: Wie umgehen mit der Trauer?

Die Trauer und das Entsetzen nach dem tödlichen Unfall in Blaustein ist groß. Die achtjährige Lana war am vergangenen Donnerstag auf einem Gehweg von einem Auto erfasst worden. Am Steuer saß ein 85-Jähriger. Die genaue Unfallursache aber ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Am Unfallort wurden derweil zahlreiche Teddybären, Blumen und Kerzen niedergelegt. Im Internet ist zudem eine Spendenaktion für die Familie gestartet worden. „Das kann nicht schaden. Schön zu hören“, sagt dazu ein Notfallseelsorger, der nach dem Unfall im Einsatz war. Vor Ort war es, übermannt von der Trauer, teilweise sehr emotional bis aggressiv geworden.

