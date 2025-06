Neu-Ulm Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Ludwigsfeld: 29-Jähriger soll Feuer gelegt haben

Beim Brand in der Ludwigsfelder Egerstraße entsteht ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Polizei kann noch am Sonntagmorgen einen Verdächtigen ermitteln.