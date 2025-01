Bundestagswahl 2025 Grünen-Kandidat Alpay Artun: „Ekin Deligöz hat mir gezeigt, dass man es schaffen kann“

Alpay Artun will für die Grünen im Wahlkreis Neu-Ulm Nachfolger der langjährigen Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz werden. Was treibt ihn dabei vor allem an?