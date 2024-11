Bock auf Wahlkampf bei den Grünen: Das ist der Nachfolger von Ekin Deligöz

Als die Mitglieder der Grünen-Kreisverbände Günzburg und Neu-Ulm im Günzburger Forum ihren Nachfolger als Kandidat für den Bundestag wählen, kann Ekin Deligöz nicht persönlich dabei sein. Via Video schaltet sie sich zu und gratuliert später über den Bildschirm Alpay Artun zu seinem fulminanten Nominierungsergebnis. Angesichts der Regierungskrise in Berlin kann die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerin nicht mal eben persönlich in den heimischen Wahlkreis reisen, um die Wahl ihres Nachfolgers zu begleiten. Dafür gibt sie den knapp 60 anwesenden Grünen-Mitgliedern Einblicke in die surreale Situation, die sie in den vergangenen Tagen erlebt hat.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ekin Deligöz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis