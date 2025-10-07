OB-Wahl 2026: CSU nominiert einstimmig Katrin Albsteiger – das hat sie sich vorgenommen

Dass Katrin Albsteiger erneut als OB-Kandidatin für Neu-Ulm antreten will, hat sie vor wenigen Wochen bekanntgegeben. Die offizielle Nominierung war damit nur noch Formsache. Denn die CSU steht geschlossen hinter ihrer Kandidatin, wie bei der Aufstellungsversammlung des Stadtverbands Neu-Ulm in der Oldtimerfabrik Classic deutlich wurde: Von 46 gültigen Stimmen entfielen 46 auf Albsteiger. Die 41-Jährige peilt somit ihre zweite Amtszeit an. Von ihren Parteifreundinnen und -freunden zweifelt niemand an einem Erfolg. „Neu-Ulm braucht Katrin Albsteiger, und Katrin Albsteiger braucht Neu-Ulm“, drückte es Alfonso Di Nisio aus, der Vorsitzende des CSU-Stadtverbands, aus.

