Neue Boule-Bahn in Pfaffenhofen: Ein echt pfundiges Projekt

Ein kleiner Abstecher nach Frankreich gefällig? In Pfaffenhofen gibt es jetzt direkt an der Roth, am Anfang der Raiffeisenstraße, eine Boule-Bahn. Es ist ein „Pfundig“(es)-Projekt. Der örtliche gleichnamige Bürgerverein hat es initiiert, organisiert und realisiert – mit Hilfe von Gönnern, privaten Helfern und des Bauhofs. „Es wird wertgeschätzt“, resümiert Vorstandsmitglied Iris Ribhegge über das neue Angebot, das am Palmsonntag eröffnet wurde. „Die Leute nehmen es an“, sagt sie.

