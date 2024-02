Pfaffenhofen

Pfaffenhofen in Bewegung: Das hat der neue Verein "Pfundig" vor

Plus Eine Dorf-App, einen Trimm-Dich-Pfad und Funkenfeuer: Der neue Bürgerverein "Pfundig" hat viele Ideen für Pfaffenhofen. Einiges davon wird schon bald umgesetzt.

Von Philipp Scheuerl

Kann man sich in Pfaffenhofen schon bald auf einem Trimm-Dich-Pfad fit halten? Unbedingt – zumindest, wenn es nach dem neu gegründeten Bürgerverein "Pfundig" geht. Dessen Mitglieder Andrea Müller und Ralph Burghardt stellten dem Pfaffenhofer Kultur-Sport- und Jugendausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit sichtlicher Begeisterung die großen und kleinen Projekten vor, mit denen die Ehrenamtlichen das Dorfleben verschönern möchten.

Die Pfaffenhofen-App sei mitten in der Entwicklung, Pfundig plane eine bunte Auswahl an Veranstaltungen, darunter ein Funkenfeuer, ein "Ufersausen 3.0" und zwei Flohmärkte. Und auch Ideen für einen außergewöhnlichen Büchertauschschrank haben Müller und Burghardt mitgebracht. Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser zeigte sich über den Tatendrang des Vereins sichtlich erfreut und lobte dessen Antrieb: "Es macht richtig Spaß, das mitzuverfolgen und zu sehen, was für ein 'Drive' dahintersteckt."

