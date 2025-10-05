Gelungener Ersatz am Theater Ulm: Anne Simmering glänzt mir ihrer musikalischen Version von „Jacke wie Hose“

Der Spielplan sah eigentlich den Operettenabend „Lippen schweigen“ vor. Weil der Brand im Sommer auch die Requisiten dafür zerstört hatte, musste das Theater umdisponieren. Eines der beiden Ersatzstücke feierte nun recht spontan Premiere im Ulmer Theater. Anne Simmering holt dafür ihre musikalische Interpretation von Manfred Karges „Jacke wie Hose“ zurück auf die Bühne – nun in der Podiumsbar. Ella Gericke erlebt darin verzweifelte Zeiten, die verzweifelte Maßnahmen verlangen.
