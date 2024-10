Das geht ja gut los für Ratiopharm Ulm

Sechs Auswärtsspiele in fünf Ländern innerhalb von 15 Tagen und mehr als 30.000 Reise-Kilometer. Man muss deswegen kein Mitleid haben mit den Basketballern von Ratiopharm Ulm. Die Spiele im Eurocup im litauischen Vilnius, in der türkischen Metropole Istanbul, auf der Kanareninsel Gran Canaria, die Partien im Pokal in Bamberg und in der Bundesliga in Oldenburg, die sind natürlich Pflichtprogramm. Aber das Testspiel an der amerikanischen Pazifikküste beim NBA-Klub Portland Trailblazers am nächsten Mittwoch, das tun sich die Ulmer freiwillig und gerne an. Dreierspezialist Justinian Jessup sagt zu diesem Thema: „Auswärtsspiele sind auch durch die Reisestrapazen eine zusätzliche Herausforderung. Dennoch herrscht große Vorfreude und durch die letzten Siege eine Super- Stimmung im Team.“ Nach der ersten Etappe der langen Reise in der litauischen Hauptstadt dürfte die Laune unverändert gut sein. Ulm gewann am Dienstagabend im Eurocup mit 94:76 in Vilnius und bleibt damit wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

Ratiopharm Ulm gewinnt in Vilnius

Karim Jallow fehlte bei den Ulmern nach wie vor, auch Marcio Santos gehörte nicht zum Kader und Tommy Klepeisz spielt zwar in der Bundesliga immer, aber auf europäischer Ebene spielt er bisher nie. Die verbliebenen Ulmer regelten es in Vilnius in einem starken letzten Viertel. Kurz nach Beginn dieses Spielabschnitts hieß es noch 68:68. Als dann aber der beste Ulmer Jessup zweieinhalb Minuten vor dem Ende aus der Halbdistanz zum 85:75 getroffen hatte, war die Entscheidung gefallen.

Beste Ulmer Werfer: Jessup (27 Punkte), Plummer (16).