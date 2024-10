„Das perfekte Dinner“ kommt wieder nach Ulm

Die TV-Kochshow ist auch nach vielen Jahren Sendezeit noch immer sehr beliebt. Im Januar 2025 wird die Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ nun wieder in Ulm gedreht. Das wurde in den Sozialen Netzwerken bekannt gegeben.

Insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten kochen bei der Sendung ein Drei-Gänge-Menü für die übrigen vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Am Ende des Abends vergeben diese dann Punkte für Geschmack, Aussehen und Qualität. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte einheimsen konnte, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Aktuell können leidenschaftliche Gourmets sich für die TV-Show in Ulm bewerben. Gedreht wird vom 14. bis 18. Januar 2025. Die Bewerbung erfolgt über ein Formular auf der Website der ITV-Studios oder telefonisch unter 0221/4920-48240.

Im August 2023 wurde zuletzt eine Ulmer Folge von „Das perfekte Dinner“ ausgestrahlt. Unter den Kandidaten war unter anderem Richard King, der Chef der Ratiopharm Arena. Gewonnen hatte die im Juni 2023 gedrehte Episode die Weißenhornerin Bine Müller, die kürzlich ein eigenes Kochstudio in der Fuggerstadt eröffnete. (AZ/krom)