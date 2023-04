"Das perfekte Dinner" kommt nach Ulm/Neu-Ulm

Die Vox-Sendung rund ums Kochen wird im Juni in der Doppelstadt gedreht. Kandidaten und Kandidatinnen aus Neu-Ulm und Ulm werden noch gesucht.

Vom 20. bis 24. Juni wird in Ulm/ Neu-Ulm „Das perfekte Dinner“ gedreht. Das Produktionsunternehmen ist noch auf der Suche nach "leidenschaftlichen Hobbyköchen, die einem breiten Publikum zeigen wollen, was Ulm in Sachen Kulinarik zu bieten hat".

Insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten kochen bei der Sendung ein Drei-Gänge-Menü für die übrigen vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Am Ende des Abends vergeben diese dann Punkte für Geschmack, Aussehen und Qualität. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte einheimsen konnte, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Hier kann man sich für "Das perfekte Dinner" in Ulm und Neu-Ulm bewerben

Aktuell können sich leidenschaftliche Gourmets noch für die Vox-Sendung anmelden. Die Bewerbung erfolgt über ein Formular auf der Website der ITV-Studios oder telefonisch unter 0221/4920-48240. (AZ)

