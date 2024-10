Die Luftgewehrschützen von Pfeil Vöhringen sind noch stärker geworden

Der SV Pfeil Vöhringen startet am Wochenende mit einer stark veränderten und vermutlich auch verbesserten Luftgewehr-Mannschaft in die neue Bundesliga-Saison. Zwei Schützinnen haben den aktuellen deutschen Vizemeister verlassen, aber es sind gleich fünf Neuzugänge zu verzeichnen. In welcher Aufstellung das Team die ersten beiden Aufgaben am Samstag (16.30 Uhr) gegen Aufsteiger KKSV Heitersheim und am Sonntag (11.30 Uhr) gegen den SV Petersaurach – geschossen wird jeweils in Veitsbronn im Landkreis Fürth – anpacken wird, bleibt angesichts der Größe des zwölfköpfigen Kaders abzuwarten. Weil die Mannschaft nicht nur groß, sondern auch gut ist, gilt Pfeil Vöhringen wieder einmal als Mitfavorit in der Südgruppe und im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Pfeil Vöhringen startet in die Bundesliga-Saison

Nicht mehr für Vöhringen schießt Hannah Steffen, die zum Nord-Spitzenklub SB Freiheit nach Osterode gewechselt ist. Alisa Zirfaß, die vergangene Saison kaum eingesetzt wurde, hat sich der FSG Dießen angeschlossen. Neu im Team sind der Freisinger Maximilian Dallinger, Nummer zwei in Deutschland und Mitglied des deutschen Olympiakaders, David Koenders aus dem deutschen Perspektivkader, die Breisacherin Anna-Marie Beutler aus dem deutschen Nachwuchskader, der zweifache Europameister Jiri Privratsky aus Tschechien sowie die italienische Olympiateilnehmerin Barbara Gambaro. Bis auf Anna-Marie Beutler kommen die Neuen alle von der SG Coburg, die sich aus der Bundesliga zurückgezogen hat.

Weiterhin im Vöhringer Kader sind Anita Mangold, Antonia Back, Amelie Anton, Florian Krumm und Josephine Glogger-Hönle. Für die Ausländerposition stehen weiterhin die Inderin Elavenil Valarivan und die Ungarin Eszter Denes zur Verfügung, dazu kommen jetzt Jiri Privratsky und Barbara Gambaro. In der Setzliste – Maßstab ist der Schnitt der Ergebnisse in der vergangenen Saison – nimmt Privratsky (398,88 Ringe) hinter Elavenil Valarivan (399,5) Position zwei ein, es folgen Maximilian Dallinger (398,8), Barbara Gambaro (398,67), Eszter Denes (398,5), Anita Mangold (398,36), David Koenders (396,36), Anna Marie Beutler (396), Antonia Back (395,8), Amelie Anton (394), Josephine Glogger-Hönle (394) und Florian Krumm (393).

Pfeil Vöhringen will mindestens ins Finale

Die Vöhringer wollen in ihrer siebten Erstligasaison auf jeden Fall zum fünften Mal ins Finale der besten vier Südgruppen- und der vier besten Nordgruppenvereine einziehen, was angesichts des starken Kaders eigentlich kein Problem sein sollte. Luxusprobleme könnte höchstens Trainer Sven Martini bekommen, denn er wird oftmals die Qual der Wahl haben. Dazu sagt er: „Man kann nicht genug gute Leute haben.“ Elavenil Valarivan kann zum Beispiel wie andere Ausländer beim Bundesligaauftakt schon einmal nicht dabei sein, weil zeitgleich in Delhi das Weltcup-Finale stattfindet. Martini nimmt es gelassen hin: „Für uns käme nur Eszter Denes in Frage, aber eigentlich sind unsere deutschen Schützen genauso stark.“ Fehlen wird am Wochenende die unter Corona leidende Antonia Back.

Der Trainer weiß, dass Vöhringen als Meisterschaftsfavorit gehandelt wird und er nimmt diese Rolle ein Stück weit an: „Genau genommen müssen wir um den Titel kämpfen. Aber es muss eben erst geschossen werden. Oft entscheidet ein einziger Ring.“