Doppelmord von Altenstadt: Mitangeklagter scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Der brutale Doppelmord an einem Ehepaar in Altenstadt-Untereichen hat die Region im April 2023 erschüttert. Sohn und Schwiegertochter waren schnell als Täter überführt. Mit ihnen wurde auch ein angeblicher Mitwisser verhaftet und wegen Beihilfe verurteilt. Joffrey S. bestreitet das bis heute. Sein Anwalt setzte sich dafür ein, den Fall noch einmal aufzurollen – erfolglos. Nun will S. öffentlich darüber sprechen, was ihm widerfahren ist.

