Zehn Kilogramm Haschisch im Kofferraum: Überfallopfer sitzt in Haft

Auf einem Parkplatz in Dornstadt ist Anfang August ein 24-jähriger Autofahrer von mehreren maskierten Tätern überfallen worden. Jetzt teilen die Ermittler mit: Der 24-Jährige wurde verhaftet. In seinem Fahrzeug wurden kiloweise Drogen gefunden.

Der Niederländer stellte am Donnerstag, 1. August, gegen 18.15 Uhr seinen Kleinwagen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Alten Landstraße ab. Mehrere maskierte Täter überfielen ihn und benutzten dabei auch Pfefferspray. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die Personen wohl mit einem dunkelblauen Auto in unbekannte Richtung, teilte die Polizei damals mit. Ob etwas geraubt wurde, musste noch ermittelt werden.

Überfall in Dornstadt: Frau will helfen und wird verletzt

Beim Versuch dem verletzten Mann nach dem Angriff zu helfen, erlitt eine Frau durch den Kontakt mit Pfefferspray leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend von Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um Pfefferspray-Reste zu beseitigen.

Icon Vergrößern Das Auto war auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Dornstadt abgestellt. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Auto war auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Dornstadt abgestellt. Foto: Thomas Heckmann (Archivbild)

Das mutmaßliche Ziel des gescheiterten Raubs fand die Polizei im Kofferraum. Im Auto des 24-Jährigen befanden sich rund zehn Kilogramm Haschisch. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Sie haben einen Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung seien in Auftrag gegeben worden, heißt es.

Der Autofahrer wurde bereits am darauffolgenden Tag wegen der Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge verhaftet und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Der Mann mit niederländischer Staatsbürgerschaft machte laut Behörden bislang keine Angaben zum Tatvorwurf. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten den Fund damals nicht sofort mitgeteilt, um die Ermittlungen zu den Zusammenhängen des Drogentransportes nicht zu gefährden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den Tätern des Raubüberfalls dauern an, bislang aber konnte hier aber niemand ausfindig gemacht werden.