Ehingen

22:01 Uhr

Tödliche Stiche am Stadtrand: "Die Polizei steht öfters da"

Plus Am Stadtrand von Ehingen soll ein 55-Jähriger seine Mitbewohnerin und frühere Geliebte getötet haben. Einer, der fast täglich dort ist, beschreibt ihn als "eigentlich ganz ok".

Von Michael Kroha

Die Gegend, wo es passiert ist, steht nicht für ein beschauliches, gutbürgerliches Wohnviertel. Das Haus, das von einer Illertisser Immobilienfirma verwaltet wird, liegt am südlichen Stadtrand von Ehingen, zwischen Sägewerk und Autovermietung – direkt an der Bundesstraße B465. Bäume umgeben das Anwesen. Eine größere Einfahrt führt hinein. Am späten Donnerstagabend soll hier ein 55-Jähriger eine 42-Jährige mit einem Messer getötet haben. Vermutlich mit mehreren Stichen. Einer, fast täglich dort ein- und ausgeht und den mutmaßlichen Täter kennt, sagt: "Die Polizei steht öfters da."

Seit zwei Jahren betreibt Ismail Chalil im Mühlweg 61 eine Autowerkstatt. Als sich die Tat gegen 22.20 Uhr ereignete, war er jedoch nicht vor Ort. Der 22-Jährige weilt seit einer Woche in Griechenland im Urlaub. Freunde aus Ehingen hätten ihn angerufen und gefragt, was denn in der Nacht los war. Die Rede sei von "mehreren Polizeiautos" gewesen. Sie hätten sich Sorgen gemacht, dass jemand vielleicht in seine Werkstatt eingebrochen ist. Ihn habe das aber nicht beunruhigt. Auch wenn er selbst noch nie mit der Polizei zu tun gehabt habe: Dass Streifenwagen hin und wieder bei ihm im Hof stehen, sei "normal". Das liege an den Bewohnern nebenan. "Da mache ich mir keine Sorgen", sagt Chalil.

