Ein Aufbaugegner für Ratiopharm Ulm?

Auf den ersten Blick ist das der geeignete Gegner, um sich nach dem NBA-Abenteuer in Portland wieder rein zu grooven in den Alltag der Basketball-Bundesliga: Ratiopharm Ulm spielt am Samstag (18.30 Uhr) bei den derzeit flügellahmen Donnervögeln in Oldenburg. Der deutsche Meister des Jahres 2009 belegt aktuell den drittletzten Tabellenplatz und hat drei teilweise heftige Niederlagen in Folge im Gefieder: Eine 70:105-Packung in Berlin, ein 78:87 beim Nordderby gegen Hamburg und schließlich ein 79:85 nach einem Rückstand von zwischenzeitlich mehr als 30 Punkten im Pokal gegen den Bundesliga-Aufsteiger Frankfurt.

Ratiopharm Ulm spielt in Oldenburg

Im Profisport gehört das Schönreden normalerweise zum Handwerkszeug der Presseabteilungen von Vereinen. Die Oldenburger PR-Spezialisten versuchen das im Zusammenhang mit dem Frankfurt-Spiel erst gar nicht. Auf der Homepage der Donnervögel ist die Rede von einem Schlag in die Magengrube, von wenig Energie und Inspiration und von Fragen, die es nun auf dem Parkett zu beantworten gelte. Das liest sich nicht danach, als könne Trainer Pedro Calles in aller Ruhe weiterarbeiten.

Die Ulmer haben zuletzt ebenfalls drei Niederlagen nacheinander kassiert. Am schmerzhaftesten war das Pokalaus gegen Bamberg, die Klatsche im Eurocup gegen Besiktas Istanbul dürfte kaum Auswirkungen haben und in Portland war das Ergebnis unwichtig. Von Krisenstimmung jedenfalls keine Spur beim in der Bundesliga nach wie vor ungeschlagenen Tabellenführer. Bei dem stellt sich eher die Frage, wann Karim Jallow zurückkommt und wann Isaiah Roby, der sich in Istanbul an der Schulter verletzt hat.