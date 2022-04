Weißenhorn

Erneuter Einbruch in Schule in Weißenhorn: "Kinder sind die Leidtragenden"

Tablets im Wert von 7000 Euro wurden an der Mittelschule gestohlen. Es ist nicht der erste Diebstahl aus einer Schule in Weißenhorn.

Von Michael Kroha

17 iPads im Wert von circa 7000 Euro sind an der Mittelschule in Weißenhorn gestohlen worden. Wann genau, ist unklar. Irgendwann im Laufe des vergangenen Wochenendes. Ins Büro des Konrektors drangen der oder die Täter ein und nahmen die teuren Geräte mit. Es entstand ein zusätzlicher Sachschaden von 1000 Euro. Schulleiter Georg Schmid äußert sich entsetzt: "Das ist fast wie beim Krieg. Es trifft immer die Falschen. Wieder sind Kinder die Leidtragenden." Weißenhorns Stadtkämmerer Michael Konrad war am Montag nach dem Einbruch vor Ort. "Es ist schon komisch", sagt er.

