Alle Fotos und ein Video vom Einstein-Marathon 2024 im Überblick

Da war wieder jede Menge los in Ulm und Neu-Ulm: Tausende Menschen haben am Sonntag beim 20. Einstein-Marathon teilgenommen. Gelaufen wurde nicht nur die volle Distanz über 41,195 Kilometer. Großer Andrang herrschte vor allem beim Halbmarathon. Doch auch bei den vergleichsweise kürzeren Strecken (fünf und zehn Kilometer) war viel geboten. Hier finden Sie in mehreren Bildergalerien die Fotos der jeweiligen (Zielein-)Läufe sowie ein Video.

Einstein-Marathon 2024 durch Ulm und Neu-Ulm: Die Fotos von Halbmarathon und Marathon

Icon Galerie 179 Bilder Tausende Menschen sind beim Einstein-Marathon am Sonntag bei bestem Wetter durch Ulm und Neu-Ulm gejoggt. Das sind unsere Fotos vom Halbmarathon und Marathon.

Einstein-Marathon 2024: Die Fotos vom Zieleinlauf bei Halbmarathon und Marathon

Icon Galerie 197 Bilder Endlich geschafft! Hier unsere Bilder vom Zieleinlauf beim Einstein-Marathon 2024 durch Ulm und Neu-Ulm.

Einstein-Marathon 2024: Die Fotos der Läufe über 5 und 10 Kilometer

Icon Galerie 128 Bilder Beim Einstein-Marathon durch Ulm und Neu-Ulm werden nicht nur Strecken mit 42 oder 21 Kilometer gelaufen. Beim AOK-Gesundheitslauf werden fünf, beim Liqui-Moly-Citylauf zehn Kilometer absolviert. Hier die Bilder davon.

Video zum Einstein-Marathon 2024 durch Ulm und Neu-Ulm