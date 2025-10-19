800 Jahre Thalfingen: Ein Festabend mit voller Geschichte und Anekdoten

800 Jahre nach seiner ersten urkundlichen Erwähnung hat der Elchinger Teilort Thalfingen dieses Jubiläum gefeiert – weniger umfangreich als das Jubiläum vor 50 Jahren, aber mit einem Festabend voller Geschichte und Anekdoten, mit viel Musik, Essen und Getränken, zu denen die Bürgerinnen und Bürger in die Thalfinger Mehrzweckhalle geladen waren.

Ein Jubiläum ohne Festreden ist undenkbar: Bürgermeister Joachim Eisenkolb verglich in seiner Festrede die Gemeinde mit einem historischen Bauwerk, dessen Mörtel der Zusammenhalt der Menschen in der Gemeinde ist. Gute und schlechte Zeiten, Kriege und Seuchen hat Thalfingen auf diese Weise überstanden, im Wissen, dass man auch in schwierigen Zeiten die Mitbürger nicht hängen lässt, und deshalb sei er stolz auf Thalfingen und die Geschwistergemeinden Ober- und Unterelchingen, so Eisenkolb. Landrätin Eva Treu ließ ihre Glückwünsche von ihrer Stellvertreterin Susanne Salzmann überbringen, die als Geschenk zum 800. Geburtstag versprach, dass die Grundschule Thalfingen eine Freundschaftsbank bekommen wird – eine Bank, auf der Kinder ins Gespräch kommen und Freundschaften schließen können.

Icon vergrößern Gemeindearchivar Stefan Kopp zeigte Bilder, unter anderem vom Bau der Hochhäuser in Thalfingen. Foto: Dagmar Hub Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gemeindearchivar Stefan Kopp zeigte Bilder, unter anderem vom Bau der Hochhäuser in Thalfingen. Foto: Dagmar Hub

Gemeindearchivar Stefan Kopp hatte Schätze aus dem Archiv zum Jubiläum mitgebracht und unterhielt mit Bildern und Erzählungen aus der Thalfinger Geschichte: Wer weiß schon, dass früher jedes Jahr ein Fronleichnamsaltar vor dem Thalfinger Bahnhof aufgebaut wurde, und dass neben diesem Bahnhof ein Kiosk stand? Stefan Kopp, dessen Vater 1946 als Flüchtling nach Thalfingen kam, weiß noch genau, was man dort kaufen konnte. Unter den mitgebrachten Bildern waren solche von der Fähre, die nach Kriegsende und der Zerstörung der Donaubrücken die Menschen über den Fluss brachte, von der Gründung der Thalfinger Feuerwehr erst im Jahr 1876 und damit später als in den Nachbargemeinden, von der allerersten ausgestellten Geburtsurkunde des Thalfinger Standesamtes und vom Bau der Hochhäuser im Ort. Das heruntergekommene Haus am Ort der heutigen Raiffeisenbank – wer hätte gedacht, dass es einst Thalfingens Rathaus war?

Der frühere Kreisarchäologe Richard Ambs referierte von der Thalfinger Frühgeschichte und den vielen Funden aus der Jungsteinzeit, aus der Bronzezeit und der Römerzeit auf dem Gemeindegebiet bis hin zur Kirchengeschichte der einst dem Heiligen Mammas und später dem Heiligen Laurentius geweihten Thalfinger Kirche. Ein „Besuch aus Amerika“ und zwei Chöre sorgten neben dem Musikverein Thalfingen für Unterhaltung.