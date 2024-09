Sintschikin nicht mehr Hausarzt in der Schweiz - Patienten starten Petition

„Bringt unseren Arzt Dr. Sintschikin zurück!“ So lautet die zentrale Forderung in einer am vergangenen Freitag im Internet gestarteten Petition. Die Praxen des Elchinger Allgemeinmediziners in Oberelchingen, Unterelchingen, Thalfingen und Senden waren, wie mehrfach berichtet, Anfang September wegen der Insolvenz der Elklinik MVZ GmbH geschlossen worden. Patienten wurden dazu aufgefordert, ihre Akten abzuholen. In der Schweiz, wo Konstantin Sintschikin zwischenzeitlich tätig war, wurde ihm nun die Bewilligung entzogen. Er darf dort nicht mehr praktizieren.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis