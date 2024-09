So kommen Sintschikin-Patienten jetzt an ihre Akten

Teils warten Patientinnen und Patienten mehrere Stunden vor der früheren Praxis von Hausarzt Konstantin Sintschikin, um nach der Insolvenz der Elklinik MVZ GmbH an ihre Krankenakten zu kommen. Die zuständige Insolvenzverwalterin hatte dazu aufgerufen, nachdem klar war, dass der Betrieb der Standorte in Oberelchingen, Unterelchingen, Thalfingen und Senden nicht aufrechterhalten werden kann. Um die Schlangen zu verkürzen, hat die Anwaltkanzlei nun das Vorgehen geändert.

Wer seine Unterlagen abholen möchte, soll vorab eine E-Mail an elklinik@tappmeier.de schicken, mit folgenden Informationen: Namen und AnschriftK; gegebenenfalls Namen und Anschrift von Angehörigen, für welche man die Akten ebenfalls abholen will; dem Standort der Praxis (Senden, Thalfingen, Oberelchingen, Unterelchingen) sowie die Dringlichkeit der Übergabe von Daten. Sodann werde geprüft, ob und in welchem Umfang Patientenakten vorhanden sind. Die Unterlagen werden zur Abholung bereitgestellt, Betroffene erhalten anschließend per E-Mail einen Abholtermin.

Im Zuge der Ermittlungen gegen Sintschikin wegen Abrechnungsbetruges habe die Staatsanwaltschaft in Nürnberg bis zu 2300 Akten beschlagnahmt. Die Kanzlei Tappmeier meldet, sie habe zwischenzeitlich die mündliche Zusage erhalten, dass die Akten nicht von Sintschikin selbst, sondern auch von der Kanzlei abgeholt werden können. Derzeit würden Gespräche mit einem Unternehmen laufen, das die Abholung datenschutzkonform durchführen kann. Anfang oder Mitte kommender Woche könnten die Akten in Elchingen eintreffen. Welche Personen betroffen sind, wisse die Kanzlei nicht. Das sei erst ersichtlich, wenn die Unterlagen da sind, erklärt Marc Lang von der Ulmer Kanzlei Tappmeier.

Derweil ist ein Video von Konstantin Sintschikin aufgetaucht, das den Elchinger Allgemeinmediziner zeigt, wie er versucht, die Tür zu seiner Praxis aufzuschließen. Er kommt aber nicht hinein. Wie Lang bestätigt, wurden die Schlösser ausgetauscht. Das sei das Recht einer Insolvenzverwalterin, um Masse zu sichern.