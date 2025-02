Bei den Zuschüssen sind sich die Gemeinderäte so einig wie nur selten

Selten gibt es unter den Elchinger Gemeinderäten so wenig Diskussion und komplette Einstimmigkeit, eine komplette Sitzung lang. So geschehen bei der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses – bei allen Entscheidungen gab es hundert Prozent Zustimmung.

Die Zuschüsse für den SV Oberelchingen 1930 und den KSV Unterelchingen werden bewilligt

Zunächst ging es um Zuschussanträge, die außerhalb der Förderrichtlinien liegen. Bereits zuvor in der Haushaltsklausur war festgelegt worden, die Zuschüsse für den Kraftsportverein „Jugendkraft“ Unterelchingen und den Sportverein Oberelchingen 1930 nicht zu reduzieren. Beim KSV Unterelchingen wird beibehalten, was seit dem Jahr 2005 gewährt wird – nämlich ein Zuschuss von 60 Prozent des Fehlbetrages für die Unterhaltskosten der KSV-Halle. Das macht für das Jahr 2024 genau 27.847,82 Euro aus, die einstimmig bewilligt wurden.

Die Festlegung der Bezuschussung außerhalb der Förderungsrichtlinien betrifft auch den Sportverein Oberelchingen. Der hatte einen Antrag auf einen Betriebskostenzuschuss für den als Sportstätte genutzten Teil des Vereinsheimes gestellt. Die sportlich genutzte Fläche hat eine Größe von 1229,87 Quadratmetern, was bei einem Betriebskostenzuschuss von acht Euro pro Quadratmeter eine Summe von 9838,96 Euro ausmacht.

Einen Zuschussantrag hatte zudem die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde im Januar 2025 gestellt. Hierin geht es um Geld für Außenarbeiten am Kinderhaus Sternenschiff in Oberelchingen. Beantragt wurde es für Instandsetzungsarbeiten wie das Nachfüllen des Sandkastens und das Auffüllen des Oberbodens im oberen Bereich der Rutsche, den Rückbau eines Zaunes, den Bau eines Treppenaufganges und eines Fallschutzes an der Rutsche. Das Angebot der Landschafts- und Gartenbaufirma Bergles & Schauer für die Arbeiten beläuft sich auf 7.878,40 Euro, wovon 90 Prozent von der Gemeinde Elchingen übernommen werden sollen. Die Ausschussmitglieder folgten der Verwaltungsempfehlung, den Zuschuss (nach Vorlage der Rechnungen zur Prüfung) zu gewähren, einstimmig.

Am Kinderhaus Sternenschiff in Oberelchingen stehen Instandsetzungsarbeiten an

Einzig Armin Willbold von der Dorfgemeinschaft Oberelchingen appellierte an die Wiederaufnahme einer früher geübten Tradition, nämlich auf die Eltern zuzugehen: Die Kindergarten-Eltern wüssten gegenwärtig um ihre Rechte genau Bescheid, sagte er – es wäre aber nett von den Eltern, wenn sie auch freiwillig Aufgaben übernähmen, wie es früher üblich war. Das Auffüllen von Sand im Sandkasten könne im Grunde ebenso von Eltern in einer Gemeinschaftsaktion bewältigt werden, die Gemeinde könne dann anfallende Rechnungen übernehmen. „Weise Worte!“, kommentierte Bürgermeister Joachim Eisenkolb Willbolds Appell für mehr Eigeninitiative.