Elchinger Musiktage starten am Mittwoch

Nur noch wenige Tage: Festivalleiterin Brigitta Ambs kann es kaum erwarten, dass die zweiten Elchinger Musiktage losgehen. Sie hofft auf einen ähnlichen Erfolg wie im vergangenen Jahr. Das eigentliche Konzertprogramm, das dieses Jahr ganz unter dem Motto von Ökologie und Klimaschutz steht, beginnt zwar erst am Mittwoch, 24. Juli – aber einen „kleinen“ Start gibt es schon diesen Freitag, ein Kinderkonzert „We are the world“ in der Kirche „Christus unser Leben“ in Thalfingen.

Das finanzielle Konzept dieser Konzerttage bleibt wie im vergangenen die Querfinanzierung: Konzerte, die Eintritt kosten, finanzieren die Gratisangebote mit. Denn dass die auftretenden Künstler vernünftig bezahlt werden, ist ihr sehr wichtig, sagt Brigitta Ambs. Weil es allerdings im vergangenen Jahr weder ein Orchester noch einen großen Chor gab, die heuer mit dabei sind, und weil mehr Künstler auftreten als vor einem Jahr, sind die Ticketpreise in diesem Sommer höher als im vergangenen.

Für dieses Jahr hat die Künstlerin, die in Thalfingen aufgewachsen ist, wieder Künstlerinnen und Künstler von hohem Niveau dabei. Mitwirkende der Konzerttage sind unter anderem der Tenor Aljoscha Lennert und Pianist Ammiel Bushakevitz, dem es im vergangenen Jahr in Elchingen so gut gefiel, dass er diesmal wieder mit von der Partie sein wollte, zudem zum Beispiel die vom Theater Ulm bekannten Sprecher Benjamin Künzel und Markus Francke, Sopran Maria Rosendorfsky, Dirigent Nikolai Petersen, Bass Thilo Dahlmann und Mezzosopran Brigitta Ambs selbst. Als Festivalorchester treten Musiker und Musikerinnen der Initiative „Orchester des Wandels e.V.“ auf. Beim großen Abschlusskonzert am 28. Juli um 19 Uhr in der Oberelchinger Klosterkirche wird Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ als Klimakonzert unter dem Motto „Creating Future“ moderiert aufgeführt.

Info: Alle Infos zu den Konzerttagen und Tickets gibt es unter www.elchinger-musiktage.de