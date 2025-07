Joachim Eisenkolb tritt bei Bürgermeisterwahl 2026 nicht mehr an

Er hatte jüngst seine Zukunft noch offen gelassen, nun sorgt er für Klarheit: Joachim Eisenkolb wird bei den Kommunalwahlen im März 2026 nicht erneut bei der Bürgermeisterwahl antreten. Das gab der Amtsinhaber jetzt „nach intensiver Abwägung“ bekannt.

„Dies ist eine sehr persönliche Entscheidung, die sicher nicht leichtfertig erfolgt ist“, schreibt er auf der Webseite der Gemeinde. „Denn meine Leidenschaft, Elchingen voranzubringen, der direkte Austausch mit jedem und jeder von Ihnen erfüllen mich und liegen mir besonders am Herzen.“

Die vergangenen 18 Jahre als Bürgermeister hätten jedoch „auch gesundheitliche Spuren“ bei ihm hinterlassen. „Um mein Engagement für die Bürger unserer Gemeinde nicht wie mein Vorgänger beenden zu müssen, werde ich für eine weitere Amtszeit nach den kommenden Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen“, so Eisenkolb. Dessen Vorgänger Anton Lang war 2008 im Alter von 59 Jahren plötzlich nach einem Herinfarkt gestorben. Bis zum regulären Ende der Amtszeit will er „nach besten Kräften daran arbeiten, noch so manches nutzbringende Projekt“ für Elchingen auf den Weg zu bringen.

Namentlich sind Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Elchingen noch nicht bekannt. Die Dorfgemeinschaft Oberelchingen kündigte bereits an, einen Kanidaten stellen zu wollen. Auch die AfD teilte bereits auf Nachfrage mit, für Elchingen einen Bürgermeisterkandidaten stellen zu wollen. (AZ/krom)