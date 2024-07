Praxen von Hausarzt Sintschikin insolvent: Geld floss auch in den Villa-Bau

Ganz offen zeigte Konstantin Sintschikin im September 2022 unserer Redaktion seine noch immer nicht fertiggestellte Villa am Fuße des Oberelchinger Klosters. Zimmer für Zimmer. Er wollte den Rohbau ja auch loshaben. 5,1 Millionen Euro verlangte der Hausarzt einst, derzeit ist auf Immobilienportalen kein Inserat zu finden. Als Grund für den avisierten Verkauf gab der Allgemeinmediziner mit insgesamt vier Praxen in Elchingen und Senden an, weitere Niederlassungen eröffnen zu wollen. Seine Firma Elklinik MVZ GmbH solle wachsen und dafür benötige er Geld. Doch nun stellt sich heraus: Das Unternehmen hinter dem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) befindet sich in finanzieller Schieflage, es liegt ein Insolvenzantrag vor. Welche Rolle spielen die Villa und ein kürzlich gegen den Hausarzt gefälltes Gerichtsurteil?

