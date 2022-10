Haus der Superlative: Diese Villa steht für 5,1 Millionen Euro zum Verkauf

Plus Eine noch nicht fertiggestellte Villa in Elchingen (Kreis Neu-Ulm) ist für 5,1 Millionen zu haben. Bei einer Besichtigung erklärt der Besitzer, warum er sie verkauft.

763 Quadratmeter beträgt die Wohnfläche, 2312 Quadratmeter hat das Grundstück. Das würfelförmige Gebäude mit einer spektakulären Fensterfront verfügt über sieben Zimmer, fünf Schlaf- und fünf Badezimmer. Es ist ein Anwesen der Superlative, dabei ist es noch gar nicht fertig. Für 5,1 Millionen Euro wird die Rohbau-Villa am Fuße des Oberelchinger Klosters derzeit in Online-Immobilienportalen zum Kauf angeboten. Und das, obwohl der Besitzer vom Standort begeistert ist: "Es ist der beste Platz im Landkreis".