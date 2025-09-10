Spannende Wendung: Miriam Gruß kandidiert als Bürgermeisterin von Elchingen

Lange wurde in Elchingen über die potenzielle Nachfolge von Bürgermeister Joachim Eisenkolb bei den im März anstehenden Kommunalwahlen getuschelt und gerätselt. Jetzt ist es offiziell: Verschiedene Fraktionen des Elchinger Gemeinderates haben sich auf eine Kandidatin mit prominentem Namen geeinigt: Geht es nach ihnen, soll die 49-jährige Politologin Miriam Gruß, einst stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Bürgermeisterin von Elchingen werden.
Elchingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden