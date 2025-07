Elchinger Musiktage: Wandelkonzert findet wetterbedingt an anderem Ort statt

Dieser Sommer will kein wirklicher Sommer werden. Deshalb muss Initiatorin Brigitta Ambs beim „KlimaWandelKonzert“ der diesjährigen Elchinger Musiktage mehrgleisig unterwegs sein. Es findet am Sonntag, 3. August, um 14 Uhr statt. Der Ort ist von der aktuellen Witterung abhängig.

Eigentlich war das „KlimaWandelKonzert“ als Rundweg ab dem Treffpunkt am Kugelberg zum Kneippbecken oberhalb des Friedhofs in Thalfingen geplant. Doch dort ist es allerdings zu matschig. Sollte es am Sonntagnachmittag nicht regnen, wird das KlimaWandelKonzert in die Böfinger Halde verlegt. Treffpunkt ist der dortige Wanderparkplatz. Sollte es regnen, findet das KlimaWandelKonzert unter Dach im Pfarrstadel St. Michael in Unterelchingen statt. Am KlimaWandelKonzert beteiligt sind die Ökosystemforscherin Emma Sayer, die seit zwei Jahren am Institut für Botanik der Universität Ulm arbeitet und sich mit den Auswirkungen des globalen Wandels beschäftigt, und das transkulturelle Duo „Balkan Fuego“, Eleanna Pitsikaki (Quanun) und Vladimir Dindiryakov (Kaval). Damit die wetterbedingte Ortsänderung jeden Teilnehmer erreicht, freuen sich die Organisatoren über eine Anmeldung über die Website elchinger-musiktage.de. Das Konzert kostet keinen festen Eintritt, jeder kann geben, was es ihm wert ist.

Geplant ist, dass das KlimaWandelKonzert das Publikum zu überraschenden und unbekannten Aspekten von Böden, Bäumen und Ökosystemen führen wird, als Kombination von Wissenschaft und Musik.