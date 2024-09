Nach Elklinik-Insolvenz: Neue Hausarzt-Praxis startet in Unterelchingen

Nach der Elklinik-Insolvenz und dem Aus der insgesamt vier Praxen von Allgemeinmediziner Konstantin Sintschikin steht nun fest, wann und wo genau auch in Unterelchingen wieder eine neue Hausarzt-Niederlassung eröffnet. Wie bereits berichtet, hatte die Praxis für Orthopädie und Allgemeinmedizin im Neu-Ulmer Wiley von Dr. Henrik Spies und Dr. Katja Hilgenstock vor knapp zwei Wochen einen viertel Hausarztsitz von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) zugesprochen bekommen. Ab kommendem Dienstag, 1. Oktober, wird es nun eine neue Zweigstelle davon im Elchinger Ortsteil Unterelchingen geben.

Die Sprechstunden werden jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr von Hilgenstock persönlich durchgeführt. Sie finden im ersten Stock des Alten Rathauses in der Bahnhofstraße 2 statt. Es sei als Übergangslösung gedacht, bis geeignete Praxisräume zur Verfügung, teilt Hilgenstock am Mittwoch mit. Patienten können einen Termin über die Telefonnummer 0176/62673262 oder per E-mail an info@allgemeinmedizin-wiley.de vereinbaren.

In Thalfingen ist am Dienstag die Gemeinschaftspraxis von Tamara Spreng und Dieter Eisele aus Roggenburg mit einer Zweigstelle am früheren Sintschikin-Standort in der Elchinger Straße 18 gestartet. Dort arbeitet auch Natalia Seibel mit, die bereits für die Elklinik als Allgemeinmedizinerin in Thalfingen tätig war. Spreng und Eisele waren ein halber Kassensitz zugesprochen worden. (AZ/krom)