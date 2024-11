Finninger Adventsfensterln hat heuer fünf Ruhetage

Nachdem das Finninger Adventsfensterln im vergangenen Jahr eine Rekordveranstaltung war - 3500 Euro fanden sich in den Spendendosen – wird es in diesem Jahr wohl etwas gemächlicher angehen. Heuer erwarten die Besucherinnen und Besucher keine 24 Stationen, sondern fünf weniger. „Solche Ruhetage gab es vor Corona auch schon“, erklärt Bettina Durst“, Vorsitzende des veranstaltenden Obst- und Gartenbauvereins.

Ein fester Stamm beteiligt sich am Adventsfensterln in Finningen

In den vergangenen beiden Jahren ging an jedem der Tage zwischen dem 1. Dezember und Heiligabend ein Fenster auf, während der Pandemie wurden alle auf einmal geöffnet, damit sich nicht so viele Menschen auf einmal an einem Ort versammelten. Dass heuer einige Daten unbesetzt bleiben, hat in den Augen von Bettina Durst auch Vorteile, denn da sich etliche Menschen tatsächlich alle Fenster anschauen, seien ein paar Ruhetage für sie eigentlich ganz praktisch. Wie immer gibt es einen festen Stamm von Familien und Organisationen, die sich am Adventsfensterln beteiligen, schließlich warten viele im Dorf darauf, dass sich wieder etliche Hauser vorweihnachtlich dekoriert präsentieren.

Wer heuer beim Adventsfensterln teilnimmt

Den Anfang macht am kommenden Sonntag, 1. Dezember, die Familie Meternek in Neuhausen. Ab 17.30 Uhr bewegt sich ein Fackelzug zu dem Haus, Abmarsch ist bei Familie Durst. Die weiteren Stationen (Beginn ist in der Regel um 18 Uhr): 2. Ruhetag, 3. Ökumenisches Fenster der Kirchengemeinde Reutti (am Gemeindehaus, mit Fackelwanderung, Abmarsch 17.30 Uhr am Ortsausgang), 4. Ruhetag, 5. ebenfalls ein Ruhetag, 6. Kindergarten Finningen (Beginn ist um 17 Uhr, nicht wie vorab veröffentlicht um 16.30 Uhr), 7. Familie Schnabl, 8. Pfarrgemeinde Finningen (an der Grotte), 9. Familie Durst, 10. Ruhetag, 11. Familie Glöckle, 12. Café am Kirchberg (Beginn: 17 Uhr), 13. Familie Sippach, 14. Jugendhaus Finningen (mit Adventsparty ab 21 Uhr), 15. Ruhetag, 16. Chorgemeinschaft Finningen (Alte Schule), 17. Familie Kast, 18. Theresa Mayr und Daniel Renner, 19. Familie Kast, 20. Schützenverein Finningen, 21. Familie Rathgeber-Lattoch und Weidig, 22. Familie Heinz, 23. Familie Stadler und 24. Ministranten Finningen am Pfarrstadel (Beginn: 13.30 Uhr). Der Spendenerlös kommt wie immer der Kartei der Not zugute, dem Leserhilfswerk unserer Redaktion.