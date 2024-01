Schon wieder ein Spendenrekord beim Finninger Adventsfensterln

Die Adventsaktion des Obst- und Gartenbauvereins wird offenbar immer beliebter. Die Kartei der Not bekommt aus Finningen so viel Geld überwiesen wie noch nie.

Es ist kaum zu glauben: Im Jahr 2022 kamen beim beliebten Adventsfensterln des Obst- und Gartenbauvereins Finningen sage und schreibe 2900 Euro für einen wohltätigen Zweck zusammen. Das Geld erhält traditionell das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not. 2023 war es sogar noch mehr: Ganze 3500 Euro fanden sich insgesamt in den Spendendosen, die an 24 Stationen im Ort aufgestellt waren. Damit hatte selbst die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Bettina Durst nicht gerechnet: "Es waren diesmal so viele Leute da", schwärmt sie, und je näher es auf Weihnachten zuging, desto mehr wurden es. Seit Corona hat die Adventsaktion in Finningen noch mehr Freundinnen und Freunde gewonnen als davor. "Diesmal war es so voll wie nie."

Liebevoll gestaltete Stationen beim Finninger Adventsfensterln

Die Menschen bekommen jedes Jahr 24 liebevoll gestaltete Stationen zu sehen. Früher waren sie gerne mit kleinen Wichteln dekoriert, heuer erfreuten sich kleine Häuser großer Beliebtheit, wie Bettina Durst beobachtet hat. Viele Menschen brennen regelrecht darauf, mitmachen zu können. Zwar gibt es einen festen "Stamm" von Teilnehmenden, doch drumherum gruppieren sich immer wieder "Neulinge". So war vergangenes Jahr erstmals das "Café Kirchberg" dabei, der Seniorennachmittag der Pfarrgemeinde. Wer mitmachen will, muss allerdings schnell sein: Beim Weinfest Ende September, Anfang Oktober hängt Bettina Durst die Liste aus - und gut zwei Wochen später ist sie spätestens voll. Warum das so schnell geht? "Es wartet jeder darauf."

Bei der symbolischen Übergabe eines Spendenschweinchens - "Die bräuchten eigentlich einen größeren Schlitz, damit die Scheine besser hineinpassen", findet Bettina Durst - zeigte sich Ronald Hinzpeter, Redaktionsleiter der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung völlig überwältigt von der enormen Spendensumme von 3500 Euro. Er versicherte, das Geld komme ohne Abzüge Bedürftigen in der Region zugute. (AZ)