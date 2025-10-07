Fotowettbewerb „Demokratie auslösen“: Am Donnerstag werden die Gewinner gekürt

Im Stadthaus Ulm sind aktuell zwei Ausstellungen zu sehen, die sich nahezu perfekt ergänzen. Fotograf Nikita Teryoshin wirft mit seinen Bildern einen kritischen Blick auf die Rüstungsindustrie, die mit großen Sicherheitsversprechen wirbt und dabei todbringende Waffen produziert. Im Kabinett ist dazu nun auch die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Demokratie auslösen“ zu sehen. Das Thema in diesem Jahr: Sicherheit.

„Demokratie auslösen“: Thema diesmal lautet Sicherheit

Der Fotowettbewerb des Stadthauses für Jugendliche und junge Erwachsene wurde 2021 ins Leben gerufen. Seither findet er alle zwei Jahre statt, heuer ging er in seine dritte Runde. Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 10 und 25 Jahren sind aufgerufen, ihre Überlegungen zu einem demokratischen Wert fotografisch festzuhalten. Nach den Begriffen „Freiheit“ und „Gerechtigkeit“ wurde für den diesjährigen Wettbewerb das Motto „Sicherheit“ ausgewählt.

Insgesamt 217 Arbeiten wurden heuer für den Wettbewerb eingesandt. Andrea Kreuzpointner ist Projektleiterin des Wettbewerbs und freut sich über das anhaltende Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben Einzeleinsendungen haben sich auch Schulklassen, teils mit gemeinsamen Arbeiten, beteiligt.

Eine fünfköpfige Jury, in der unter anderem auch Ulms Ex-OB Gunter Czisch sitzt, wählt die Gewinner aus. Einer, der mit entscheidet, ist der Fotograf Robert Pupeter, der in München auch das Festival „Fotodoks“ ins Leben gerufen hat. Er eklärt: Bei „Demokratie auslösen“ gehe es nicht um perfekte Fototechnik. Das Motiv stehe im Vordergrund. Was drückt das Bild aus? Welche Gefühle spricht es an? Wie ist die Bildidee umgesetzt?

Für ihn als Jurymitglied sei es spannend gewesen, zu sehen, ob und wie sich die aktuellen politischen Debatten zum Thema Sicherheit bei jungen Menschen niederschlagen, sagt Pupeter. Denn in der Politik steht „Sicherheit“ seit dem Beginn des Ukrainekriegs vor allem für militärische Sicherheit.

Für viele Jugendliche bedeutet Familie Sicherheit

Die jungen Fotografinnen und Fotografen haben Sicherheit teils aber ganz anders interpretiert, so Pupeter. Da gehe es oft Familiäres, das Zuhause als einen Ort von Geborgenheit und eben Sicherheit. Auch das sich gegenseitig Helfen und füreinander Einstehen haben die Jugendlichen in vielen Bildern dargestellt. Andrea Kreuzpointner weist auf den Themenkomplex persönliche Sicherheit hin, der Frauen anders und stärker betrifft als Männer. Auch das wurde in verschiedenen Fotografien aufgegriffen, die zum Beispiel den Nachhauseweg im Dunklen thematisieren.

Am Ende ist die Ausstellung, die alle zum Wettbewerb eingesandten Fotografien zeigt, eine Collage an verschiedensten Facetten von Sicherheit. Durch diese Vielfalt der Perspektiven eröffnen sich jedem Besucher neue Betrachtungsweisen. Robert Pupeter hat dabei auch das Fehlen einer bestimmten Facette des Themas Sicherheit bemerkt, die zwar die gesellschaftliche und politische Debatte maßgeblich prägt, aber für die jungen Leute wohl weniger eine Rolle spielt. In keinem der Bilder werde die Angst vor dem Fremden aufgegriffen oder die Sicherheit, die nur durch Abschottung vom Außen erreicht wird.

Öffentliche Preisverleihung am 9. Oktober

Die Jury hat bereits getagt und in den drei Altersklassen ihre jeweiligen Gewinnerbilder auserkoren. Die Preisverleihung findet diesen Donnerstag, 9. Oktober, im Stadthaus-Saal statt. Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann wird dabei sein und die Preise übergeben. Zusätzlich hat das Publikum während der Ausstellungslaufzeit bis zum 16. November Gelegenheit, per Klebepunkt seinen Favoriten aus den mehr als 200 Fotografien zu wählen. Für die Besucher liegt zudem ein Katalog aus, in dem alle Bilder inklusive der dazu von den Teilnehmern eingesandten Erklärtexte enthält.