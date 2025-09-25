Icon Menü
Gemeinde Nersingen will härter gegen zunehmende Vermüllung vorgehen

Nesingen

„Unser ganzer Lebensraum wird zugemüllt“: Nersingen will härter durchgreifen

In Nersingen ist der Ärger über die zunehmende Vermüllung groß. Der Gemeinderat will das Thema nun angehen und denkt dabei auch an höhere Geldstrafen.
Von Stefan Kümmritz
    Wegen der zunehmenden Vermüllung im öffentlichen Raum will die Gemeinde Nersingen härter durchgreifen. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Auch wenn der Nersinger Gemeinderat zum Thema Vermüllung in der Gemeinde noch keinen Beschluss fasste, sondern das Thema nächstes Mal konkret angehen will, gab es in der jüngsten Sitzung doch einiges dazu zu sagen. Ausgelöst wurde dies durch Gemeinderätin Anja Mayer-Ley (CSU), die vorbrachte: „Unser Dorf soll sauberer werden. Wenn ich zum Beispiel bei den Containern in der Dorfstraße bin, liegt dort alles voller Müll.“ Das sei ein öffentliches Ärgernis. „Überall liegt Müll herum. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden kann, und zwar bis hin zu einer Freiheitsstrafe.“

