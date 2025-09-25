„Unser ganzer Lebensraum wird zugemüllt“: Nersingen will härter durchgreifen

Auch wenn der Nersinger Gemeinderat zum Thema Vermüllung in der Gemeinde noch keinen Beschluss fasste, sondern das Thema nächstes Mal konkret angehen will, gab es in der jüngsten Sitzung doch einiges dazu zu sagen. Ausgelöst wurde dies durch Gemeinderätin Anja Mayer-Ley (CSU), die vorbrachte: „Unser Dorf soll sauberer werden. Wenn ich zum Beispiel bei den Containern in der Dorfstraße bin, liegt dort alles voller Müll.“ Das sei ein öffentliches Ärgernis. „Überall liegt Müll herum. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden kann, und zwar bis hin zu einer Freiheitsstrafe.“

Stefan Kümmritz

89278 Nersingen

Vermüllung