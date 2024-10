Mann mit Messer getötet: Polizei fasst mutmaßliche Täterin

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung am vergangenen Mittwoch in Göppingen hat die Polizei am Samstag die mutmaßliche Täterin festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilen, sitzt die 25-Jährige aus dem Großraum Stuttgart inzwischen in Untersuchungshaft.

Im Rahmen von intensiven Ermittlungen sei die gegründete Sonderkommission Schiefer auf die 25-Jährige gekommen. Sie wurde wegen des Verdachts des Mordes festgenommen. An der Festnahme waren neben Kräften der Kriminalpolizei Ulm auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt.

Das 46-jährige Opfer sowie die Frau sollen sich am Mittwochabend in einer Wohnung im Gerokweg getroffen haben. Hierbei habe die Frau dem Mann die tödlichen Verletzungen unter anderem durch Messerstiche zugefügt. Die Beschuldigte habe die Tat eingeräumt, teilen die Ermittler mit. Es habe sich um das einzige Treffen mit dem späteren Opfer gehandelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Samstag der zuständige Richter beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen die 25-Jährige. Die Staatsanwaltschaft will die Beschuldigte forensisch-psychiatrisch begutachten lassen. Die Ermittlungen dauern an. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit einem Mord Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen bestehen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht, heißt es. (AZ)