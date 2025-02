Graceland in Vöhringen: Eine Hommage an Simon & Garfunkel

Bereits zum fünften Mal seit 2016 trat das Duo Graceland am Samstag in Vöhringen auf: Wieder war das Wolfgang-Eychmüller-Haus so gut wie ausverkauft, wieder gab es eine jubelnde Fangemeinde. Thomas Wacker und Thorsten Gray touren seit Jahren mit Songs des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel durch die Lande. Letztere schufen mit Liedern wie „Mrs. Robinson“ (bekannt aus dem Film „Die Reifeprüfung“ mit Dustin Hoffmann), dem immer wieder bewegenden „Sound of Silence“ oder „Bridge Over Troubled Water“ Evergreens der Musikszene. Evergreen vermittelt eigentlich den Eindruck von etwas Ältlichem. Etwas, das vor zig Jahren einmal populär war. Dennoch trifft die Bezeichnung zu, zumindest wenn man die Altersklasse der Zuhörerschaft in Betracht zieht.

In Vöhringen erklangen Songs von Simon & Garfunkel

Junge Leute setzen auf Hip-Hop, Rap und Co., mit Simon & Garfunkel wissen viele nichts anzufangen. Eine Momentaufnahme im Kulturzentrum zeigt auf, warum gerade Menschen mit 40, 50, 60 plus Simon & Garfunkel so zugetan sind – die Antworten der Befragten waren fast identisch: Man schätze die melodiöse Musik, und sie sei nicht so laut.

Das Duo Graceland kennt sein Publikum. An den Anfang setzen sie den Song „The Boxer“. Prompt haben sie einen vielstimmigen Chor vor sich, der das „Lie, La, Lie“ am Ende jeder Strophe mitsingt. Das vermittelt Emotionen. Es fehlen eigentlich nur noch die Taschenlampen der Handys, die über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher ihre Kreise zeichnen.

Thomas Wacker als Paul Simon und Thorsten Gray als Art Garfunkel transformieren die Melodien mit ihren Stimmen und reichen fast ans Original heran. Was der Performance ihren besonderen Reiz verleiht, ist das Zusammenspiel der beiden Gitarren mit einem Streichensemble. Dass der Cellist aus gesundheitlichen Gründen passen musste, wird gern verziehen.

Thomas Wacker und Thorsten Gray begeistern erneut

Es gibt auch ein turbulentes Schlagzeugsolo zum Titel „50 Ways To Leave Your Lover“: „Wie sag’ ich meiner Angebeteten, dass sie nicht die Angebete ist“, wirkt fulminant. Aber ein Herz-Schmerz-Empfinden ist es nicht, wohl eher ein lautstarkes Loslösen von einer Liebe oder Den-Frust-Überwinden mit viel Lärm. Das Percussion-Solo erhält den gebührenden Beifall. Um das seelenvolle „El Cóndor Pasa“ zu interpretieren, ist eine Panflöte nicht zwingend notwendig. Graceland zeigt den klanglichen Reiz auf seine Weise.

Und es gibt auch etwas Neues. Der Song „Follow me“ ist eine Kreation von Thomas Wacker und Thorsten Gray, und der macht sich ganz gut, findet Anklang. Die beiden Graceland-Sänger spannen die Zuhörerschaft für Werbung ein: möglichst oft bei allen möglichen Hörfunksendern anrufen, damit das Lied populär wird. Alles in allem ein Abend, in dem man schön in Erinnerungen baden kann. Dafür gibt es am Ende verdienten Beifall.