Harry Potter in Hamburg: Ein Wullenstetter ist mit dabei

Am 31. Oktober ist es so weit, dann ist Premiere für den neuen Cast des Stücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg. Auch ein junger Schauspieler, der ursprünglich aus Wullenstetten stammt, ist mit dabei. Vor gut einem Jahr sprach Peter Lehmann mit unserer Redaktion über seine Karrierepläne, nun steht er bei einer großen Produktion auf der Bühne. Dabei fing für ihn alles mit einem Musical der Musikschule Neu-Ulm an.

