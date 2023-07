Neu-Ulm

vor 18 Min.

Es begann in Neu-Ulm: Peter Lehmann will auf die Musical-Bühnen der Welt

Das Neu-Ulmer Musikschul-Musical "Ozeanflieger" brachte Sebastian Lehmann dazu, sich an der Hamburg Stage School ausbilden zu lassen. Der 21-Jährige will auf den Bühnen Fuß fassen.

Plus Er wollte Musikpädagoge werden, dann brachte ein Projekt zum Stadtjubiläum eine andere Idee. Der 21-Jährige spielt bei "Sister Act" mit und hofft auf mehr.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Peter Lehmann ist nur für drei Tage in der Region; er kommt gerade aus Berlin und fährt auch gleich wieder dorthin – zum Vorsingen. Der 21-Jährige hat gerade die Stage School Hamburg absolviert, steht in Hamburg-Altona mit Ausnahme der Sommerpause noch ein paar Wochen lang im Musical "Sister Act" als Neffe des Gangsterbosses Vince LaRocca in Hamburg auf der Bühne – und tastet gerade seine berufliche Zukunft ab.

Beim Treffen in Neu-Ulm ist Peter Lehmann ganz nah an dem Ort, an dem seine Bühnenträume begannen: an der Musikschule Neu-Ulm. Eigentlich hatte er nämlich ursprünglich die Idee, Musikpädagogik für jüngere Kinder zu seinem Beruf zu machen. Dann geriet er 2018 mehr oder weniger zufällig ins Casting für das Musikschul-Musical "Ozeanflieger", das zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum 2019 den Ozeanflieger Hermann Köhl ehrte. In der elften Klasse war Peter Lehmann damals, und bei der Premiere des von Markus Munzer-Dorn und Jens Blockwitz geschriebenen Musicals fiel er durch seine gute Stimme auf. Ihm selbst wurde damals auch klar: "Es macht mir mehr Spaß, auf der Bühne zu stehen, als zu unterrichten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen