Haus des Döners eröffnet: Lange Schlange trotz Regen für 1-Cent-Döner

Es regnet in Strömen, doch das scheint den mehreren hundert Wartenden kaum aufzufallen. Die Schlange vor der Blaubeurer Straße 37 ist schon von Weitem erkennbar. Man könnte meinen, hier gäbe es etwas umsonst. Fast ist dem auch so: „1000 Döner für 1 Cent“ lautet das Eröffnungsangebot der Franchise-Marke „Das Haus des Döners“. Das Schnellrestaurant eröffnete am Donnerstag, pünktlich um 14 Uhr, seinen ersten Laden in Ulm. Aber wer stellt sich für ein solches Fleischsandwich mehrere Stunden in den strömenden Regen? Ist es der Hype oder steckt da mehr dahinter? Wir waren vor Ort.

Ronja Haecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Döner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis