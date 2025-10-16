Hitzige Debatte: Braucht es neue Reihenhäuser oder lieber mehr Wohnungen?

Es ist ein Thema, das in Ulm für hitzige Debatten gesorgt hat: Sollen in einem Neubaugebiet in Wiblingen Mehrfamilienhäuser statt Reihenhäuser gebaut werden, um die vorhandene Fläche effizienter zu nutzen und mehr Wohnraum zu schaffen? Nun ist eine Entscheidung im Gemeinderat gefallen.

Die Stadtverwaltung hatte dafür geworben, die Planung noch einmal zu überarbeiten: 220 Wohneinheiten sah der Plan vor, doch würde man drei Reihenhauszeilen durch Mehrfamilienhäuser mit vier Geschossen ersetzen, könnten 327 Wohnungen entstehen, argumentierte die Verwaltung. „Wir sehen eine immer geringere Flächenverfügbarkeit für die künftige Entwicklung“, hatte Baubürgermeister Tim von Winning bereits im Bauausschuss erklärt.

Reinhard Kuntz (FWG) sprach sich klar dagegen aus. Denn man habe im Gemeinderat mit den Reihenhäusern bereits einen Kompromiss gefunden, nachdem anfangs Teile des Rats sogar für mehr Einfamilienhäuser eingetreten waren. „Der Gemeinderat muss verlässlich bleiben“, argumentierte Kuntz im Ausschuss. Genauso äußerten sich CDU-Vertreter.

Führen Mehrfamilienhäuser zu sozialen Problemen?

„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“, betonte dagegen Banu Cengiz Öner von den Grünen und setzte hinzu: „Wir müssen jetzt handeln.“ Auch Menschen, die nicht so viel verdienen, müssten die Möglichkeit bekommen, gut zu leben. Alle müssten versorgt werden, hielt Wolfgang Stittrich (FDP) dagegen, „dazu gehören auch Gutverdienende“. Außerdem führe die Masse an Geschosswohnungsbau zu Problemen, behauptete er. Diese Argumentation wollte Tim von Winning so nicht stehen lassen: „Dann wäre die ganze Münchener Innenstadt ein Ghetto“, erklärte er.

Nachdem sogar darüber diskutiert wurde, was mehr Steuereinnahmen bringe – Gutverdiener in Reihenhäusern oder die Bewohner in rund 100 Wohnungen mehr – kam es im Ausschuss zum Patt. Nun hat der Gemeinderat denkbar knapp entschieden: Es bleibt beim bisherigen Plan mit den Reihenhäusern und rund 100 Wohnungen weniger.