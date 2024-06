Holzheim

Holzheim steht kopf trotz Dauerregen und Hochwasser: "Anders wäre schöner"

Plus Eine Band aus Babenhausen kommt nicht, der Umzug wird abgesagt: Der Festablauf selbst wird in Teilen auf den Kopf gestellt. In Holzheim wird dennoch kräftig gefeiert.

Von Michael Kroha

Zweieinhalb Jahre haben sie in Holzheim auf ihr großes Fest hingearbeitet: Der Schützenverein feierte am vergangenen verlängerten Wochenende sein 120-Jähriges, die Schützenkapelle ihren 60. Geburtstag. Von Fronleichnam bis Sonntag sollte das Leben der Gemeinde durch die Festivitäten sprichwörtlich auf den Kopf gestellt werden. "Holzheim steht kopf" lautete daher das Motto des Bezirksmusik- und Schützenfestes. Dauerregen und Hochwasser stellten dann aber zumindest in Teilen den Festablauf selbst auf den Kopf.

Trotz so mancher Pfütze vor dem Zelt war beim Auftakt am Donnerstag innen drin viel los. Auch der Freitagabend mit der Partyband "Lederrebellen" sei laut Bürgermeister Thomas Hartmann "noch gut besucht" gewesen. Doch spätestens am Samstag sei "schon bemerkbar" gewesen, dass es in Strömen regnete und so manch potenzieller Gast aus dem Landkreis womöglich bereits mit Keller auspumpen beschäftigt war. Auch eine Partyband an diesem Abend, die "Garagenmuke", musste ihr Kommen kurzfristig absagen. Die Gruppe stammt aus dem Raum Babenhausen, wo das Hochwasser besonders heftig ausfiel, und hatte anderes im Sinn. Das große Festzelt war "nicht voll, aber es war wirklich gut besucht", bilanziert Hartmann.

